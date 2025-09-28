Колос проиграл Металлисту 1925, потерпев первое поражение в сезоне
Судьбу поединка решил один мяч
около 12 часов назад
Фото - ФК Металлист 1925
В матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 в Житомире принимал ковальовский Колос. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
На 63-й минуте отличился Денис Антюх, который когда-то защищал цвета Колоса. Отметим, что ковальовская команда потерпела первое поражение в сезоне.
Металлист 1925 занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков. Колос расположился на четвертой позиции с 14 баллами.
УПЛ, 7-й тур
Металлист 1925 – Колос – 1:0
Гол: Антюх, 63.