В среду, 29 октября, состоялся матч десятого тура чемпионата Франции между Лорьяном и ПСЖ. Устретился закончился неожиданной ничьей (1:1), что стало сюрпризом с учетом лидерских позиций парижан.

С первых минут в составе гостей появился защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле весь матч. Французские СМИ дали свои оценки игре 23-летнего футболиста, подчеркнув его надежные действия в обороне.

«Забарного «наказали» из-за отсутствия Хакими – он оказался на позиции правого защитника. Луис Энрике, очевидно, стремился создать комфортные условия для Маркиньоса после возвращения в основу, поэтому бразилец и вышел в центре обороны.

Украинец, который в последнее время переживает сложный период, ничего не показал в атаке, что совсем не удивительно. К сожалению, идея с Забарным на фланге ПСЖ против Лорьяна стала ошибкой Энрике», – считают в Lequipe.