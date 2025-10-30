Авторитетное издание оценило игру Забарного с Лорьяном: «Украинца наказали»
ПСЖ сыграл вничью в матче чемпионата, несмотря на статус фаворита
около 1 часа назад
В среду, 29 октября, состоялся матч десятого тура чемпионата Франции между Лорьяном и ПСЖ. Устретился закончился неожиданной ничьей (1:1), что стало сюрпризом с учетом лидерских позиций парижан.
С первых минут в составе гостей появился защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле весь матч. Французские СМИ дали свои оценки игре 23-летнего футболиста, подчеркнув его надежные действия в обороне.
«Забарного «наказали» из-за отсутствия Хакими – он оказался на позиции правого защитника. Луис Энрике, очевидно, стремился создать комфортные условия для Маркиньоса после возвращения в основу, поэтому бразилец и вышел в центре обороны.
Украинец, который в последнее время переживает сложный период, ничего не показал в атаке, что совсем не удивительно. К сожалению, идея с Забарным на фланге ПСЖ против Лорьяна стала ошибкой Энрике», – считают в Lequipe.
