Забарный услышал критику в свой адрес после ничьей ПСЖ с Лорьяном
Флоран Готре недоволен парой Илли и Бералдо
24 минуты назад
Илья Забарный/фото: ПСЖ
Французский журналист Флоран Готро прокомментировал выступление украинского центрального защитника ПСЖ Ильи Забарного в матче 10 тура Лиги 1 против Лорьяна, который завершился со счетом 1:1.
«Это очень плохой матч для ПСЖ. Стартовый состав был не очень хороший. В паре и индивидуально Илья Заборный и Лукас Бералдо не внушают спокойствия».
В этой встрече Забарный действовал на позиции правого защитника. За 90 минут на поле он отметился только желтой карточкой и получил оценку 7,1 по версии статистического портала Sofascore.
