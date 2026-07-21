Сергей Разумовский

Английский арбитр Энтони Тейлор объявил о завершении своей 20-летней судейской карьеры в футболе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на слова самого рефери.

47-летний судья отметил, что работа на матчах высшего уровня была для него большой честью. Однако постоянное давление и непрерывное внимание к судейским решениям стали важным фактором его решения завершить выступления.

Последним матчем в карьере Тейлора стала игра 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Португалии, которая завершилась победой испанцев со счётом 1:0 и состоялась 6 июля.

В список арбитров Футбольной лиги Англии Тейлор попал перед стартом сезона-2006/07, а в 2010 году получил повышение до уровня арбитра АПЛ. В чемпионате Англии он провёл 432 матча.

Также англичанин работал на поединках еврокубков, чемпионата мира-2022 и чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов. В общей сложности за 20 лет судейской карьеры Тейлор отсудил 831 матч.

Для украинского футбола его имя также хорошо известно: Тейлор пять раз обслуживал матчи сборной Украины, четыре раза работал на играх Шахтёра, один раз — на поединке Динамо против Бенфики в 2021 году, а также четыре раза судил матчи юношеских и молодёжных сборных Украины.

Напомним, матч ЛНЗ против Гента в Лиге конференций обслужит шведская бригада арбитров.