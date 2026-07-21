Матч ЛНЗ против Гента в Лиге конференций обслужит шведская бригада арбитров
Игра состоится 23 июля
около 1 часа назадПодписаться в
УЕФА назначила судейскую бригаду на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между черкасским ЛНЗ и бельгийским Гентом.
Главным арбитром встречи станет швед Гранит Македончи. На линиях будут работать Маркус Лундгрен и Никлас Нюберг, четвертый судья — Ади Аганович.
Номинально домашний поединок для ЛНЗ пройдет 23 июля в польском Плоцке на Orlen Stadion. Начало — в 21:30 по киевскому времени.
На матч Полесье – Копенгаген в Лиге конференций назначен португальский арбитр.
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