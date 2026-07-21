Сергей Разумовский

Защитник Алексей Сыч официально стал игроком киевского Динамо, перейдя из Карпат. О завершении трансфера сообщила пресс-служба столичного клуба, а сам футболист уже присоединился к новой команде на полноценной основе.

Соглашение между сторонами рассчитано на три года с опцией продления еще на один сезон. Карпаты, со своей стороны, сохранили за собой важные условия относительно будущего защитника.

Львовский клуб получит 50 процентов от суммы следующего трансфера Сыча, а также будет иметь первоочередное право выкупа его контракта, если Динамо получит предложение от другой команды. Такая схема позволяет Карпатам оставаться заинтересованной стороной в дальнейшей карьере игрока и потенциально выиграть от его возможного следующего перехода.

Официальная сумма трансфера не разглашается. Между тем Transfermarkt оценивает переход Сыча в Динамо в 1 миллион евро. Это подтверждает, что киевский клуб смог договориться об условиях, которые не были привязаны к ранее названной клаусуле.

Сыч дебютировал в первой команде Карпат 14 марта 2020 года в матче львовского дерби против ФК Львов, который завершился вничью 1:1. Тогда он сразу вышел в стартовом составе, что стало важным шагом в начале его взрослой карьеры.

В течение 2020 – 2025 годов защитник выступал за львовский Рух. В сезоне-2022/23 он также провел арендный период в бельгийском Кортрейке, где получил международный опыт и попробовал себя в европейском чемпионате. После возвращения в Карпаты в 2025 году Сыч успел сыграть за клуб еще 22 матча, но не отметился результативными действиями.

На счету футболиста также есть два матча за национальную сборную Украины. Кроме того, он был частью молодежной сборной, которая дошла до полуфинала Евро-2023, а также попал в состав команды на Олимпийские игры 2024, где принял участие в трех матчах группового этапа.

Напомним, К ПАОК перед противостоянием с Динамо в Лиге Европы присоединился бывший игрок Челси.