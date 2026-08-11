Авторитетный источник сообщил о планах Челси относительно Мудрика
Руководство синих готово сделать именно это
Челси рассматривает возможность отдать украинского вингера Михаила Мудрика в аренду после его возвращения в профессиональный футбол. Лондонский клуб заинтересован в том, чтобы 24-летний игрок регулярно выходил на поле и постепенно восстанавливал оптимальные физические кондиции.
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По его информации, Челси готов рассмотреть предложения от потенциальных арендаторов и в ближайшее время ожидает конкретные варианты по продолжению карьеры украинца.
Среди возможных направлений для Мудрика называют клубы из Италии, а также французский Страсбур. Французская команда имеет связь с Челси через общее объединение BlueCo, что может упростить переговорный процесс между сторонами.
В то же время сам Мудрик, как отмечает Романо, хотел бы остаться в английской Премьер-лиге. Украинский футболист рассматривает аренду в другой команде чемпионата Англии как наиболее желательный вариант для возвращения к регулярной игровой практике.
Челси не исключает такой сценарий. В лондонском клубе понимают, что после длительной паузы вингеру будет сложно сразу претендовать на стабильное место в основном составе. Аренда в команду, где Мудрик сможет регулярно играть, должна помочь ему набрать форму, восстановить уверенность и вернуться к прежнему уровню.
Украинец не выходил на поле в официальных матчах более 20 месяцев. В последний раз Мудрик играл в ноябре 2024 года, когда Челси встречался с немецким Хайденхаймом в Лиге конференций. В том матче он также отличился забитым мячом.
Вскоре после матча футболист был отстранен от участия в футбольной деятельности из-за положительного результата допинг-теста. В его организме обнаружили мельдоний – запрещенное вещество, использование которого привело к длительному рассмотрению дела.
Сначала Мудрику грозила дисквалификация сроком на четыре года. Однако украинец обжаловал решение, после чего дело рассматривалось в соответствующих спортивных инстанциях.
В результате Спортивный арбитражный суд и Футбольная ассоциация Англии частично удовлетворили апелляцию футболиста. Это позволило Мудрику немедленно вернуться в профессиональный спорт и снова участвовать в тренировочном процессе и официальных матчах.