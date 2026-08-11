Сергей Разумовский

Челси рассматривает возможность отдать украинского вингера Михаила Мудрика в аренду после его возвращения в профессиональный футбол. Лондонский клуб заинтересован в том, чтобы 24-летний игрок регулярно выходил на поле и постепенно восстанавливал оптимальные физические кондиции.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По его информации, Челси готов рассмотреть предложения от потенциальных арендаторов и в ближайшее время ожидает конкретные варианты по продолжению карьеры украинца.

🚨🇺🇦 Chelsea are open to considering loan proposals for Mykhaylo Mudryk to let him play regularly after return.



Italian clubs as well as RC Strasbourg are options but understand Mudryk’s preference would be a loan to a Premier League club. pic.twitter.com/CboP0iE7iw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

Среди возможных направлений для Мудрика называют клубы из Италии, а также французский Страсбур. Французская команда имеет связь с Челси через общее объединение BlueCo, что может упростить переговорный процесс между сторонами.

В то же время сам Мудрик, как отмечает Романо, хотел бы остаться в английской Премьер-лиге. Украинский футболист рассматривает аренду в другой команде чемпионата Англии как наиболее желательный вариант для возвращения к регулярной игровой практике.

Челси не исключает такой сценарий. В лондонском клубе понимают, что после длительной паузы вингеру будет сложно сразу претендовать на стабильное место в основном составе. Аренда в команду, где Мудрик сможет регулярно играть, должна помочь ему набрать форму, восстановить уверенность и вернуться к прежнему уровню.

Украинец не выходил на поле в официальных матчах более 20 месяцев. В последний раз Мудрик играл в ноябре 2024 года, когда Челси встречался с немецким Хайденхаймом в Лиге конференций. В том матче он также отличился забитым мячом.

Вскоре после матча футболист был отстранен от участия в футбольной деятельности из-за положительного результата допинг-теста. В его организме обнаружили мельдоний – запрещенное вещество, использование которого привело к длительному рассмотрению дела.

Сначала Мудрику грозила дисквалификация сроком на четыре года. Однако украинец обжаловал решение, после чего дело рассматривалось в соответствующих спортивных инстанциях.

В результате Спортивный арбитражный суд и Футбольная ассоциация Англии частично удовлетворили апелляцию футболиста. Это позволило Мудрику немедленно вернуться в профессиональный спорт и снова участвовать в тренировочном процессе и официальных матчах.