Сергей Разумовский

Аякс готовится к серьезному обновлению линии атаки в летнее трансферное окно. По данным Footballtransfer, амстердамский клуб недоволен нынешним выбором центральных нападающих и планирует пригласить сразу двух форвардов. В нидерландском гранде хотят усилить конкуренцию, добавить команде вариативности впереди и дать тренерскому штабу больше решений на сезон.

В списке потенциальных новичков Аякса оказались три украинских нападающих: Артем Довбик из Ромы, Владислав Ванат из Жироны и Матвей Пономаренко из Динамо. Также амстердамский клуб следит за уругвайцем Федерико Виньясом, который выступает за мексиканский Леон. Вместе с тем, украинский рынок, по информации источника, является одним из важных направлений в работе клуба.

Больше всего конкретики насчет Довбика. Сообщалось, что Аякс уже обращался к Роме с предложением аренды 29-летнего форварда и готов заплатить за его временный переход. Однако римский клуб не хочет отпускать украинца без гарантий полноценного трансфера. Рома согласится на аренду лишь при условии обязательного выкупа, поэтому стороны продолжают искать приемлемую формулу сделки.

Ситуация с Ванатом менее продвинута. Интерес к нападающему Жироны есть, но предметных переговоров пока не ведется. Внутри Аякса нет полного согласия по этой кандидатуре: часть руководителей поддерживает идею трансфера, тогда как советник Йорди Кройф, по данным медиа, настроен скептически. Помочь Ванату может возможный приход Мичела Санчеса, который хорошо знает игрока после совместной работы в Жироне.

Что касается Пономаренко, то Аяксу придется конкурировать с другими европейскими клубами. За молодым форвардом Динамо также следят Порту и Боруссия Дортмунд. Главная сложность – цена: киевляне рассчитывают получить за своего нападающего около 25 миллионов евро.