Павел Василенко

Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко может сменить клуб уже этим летом. По информации FootballTransfers, серьезный интерес к 20-летнему форварду проявляет амстердамский Аякс, который активно ищет усиление линии атаки перед сезоном-2026/27.

Однако, нидерландцам придется выдержать серьезную конкуренцию. Согласно источнику, за ситуацией вокруг украинского нападающего внимательно следят также португальский Порту и дортмундская Боруссия. Оба клуба готовы включиться в борьбу за одного из самых перспективных молодых форвардов Украины.

Главным препятствием для потенциального трансфера может стать финансовая позиция Динамо. Руководство киевского клуба рассчитывает получить за своего талантливого бомбардира около 25 миллионов евро.

Контракт Пономаренко с Динамо действует до конца 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 13 мячей в 15 матчах. В общей сложности в футболке Динамо Пономаренко провел 36 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и одну результативную передачу.