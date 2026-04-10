АЗ совершит камбэк против Шахтера? Статистика говорит в пользу «горняков».
Донецкий клуб ни разу не вылетал из еврокубков, забив в первой встрече 3+ мяча
около 2 часов назад
Донецкий Шахтер подходит к ответному матчу с АЗ с очень убедительной исторической статистикой. В еврокубках горняки еще ни разу не вылетали из стадии плей-офф в тех случаях, когда выигрывали первый матч двухматчевого противостояния с разницей в три или более мячей.
До нынешнего противостояния с АЗ таких случаев в истории Шахтера было 10. В восьми из них донецкий клуб побеждал в первой игре с разницей в три мяча, еще один раз — в четыре, и еще один — в шесть мячей. Во всех этих противостояниях команда сохраняла преимущество и проходила дальше.
Первый четвертьфинальный матч Лиги конференций против АЗ завершился победой Шахтера со счетом 3:0, так что теперь это противостояние может стать 11-м подобным случаем в клубной еврокубковой истории.
Интересно, что лишь один раз Шахтер проигрывал ответный матч после того, как забивал сопернику минимум три мяча в первой игре. Это произошло в 2001 году в Лиге чемпионов в противостоянии с Лугано: после домашней победы 3:0 горняки уступили во втором матче 1:2, однако все равно уверенно вышли дальше по сумме двух встреч.
Напомним, Победа Шахтера позволила Украине обойти Румынию в таблице коэффициентов UEFA.
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04