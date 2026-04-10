Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер подходит к ответному матчу с АЗ с очень убедительной исторической статистикой. В еврокубках горняки еще ни разу не вылетали из стадии плей-офф в тех случаях, когда выигрывали первый матч двухматчевого противостояния с разницей в три или более мячей.

До нынешнего противостояния с АЗ таких случаев в истории Шахтера было 10. В восьми из них донецкий клуб побеждал в первой игре с разницей в три мяча, еще один раз — в четыре, и еще один — в шесть мячей. Во всех этих противостояниях команда сохраняла преимущество и проходила дальше.

Первый четвертьфинальный матч Лиги конференций против АЗ завершился победой Шахтера со счетом 3:0, так что теперь это противостояние может стать 11-м подобным случаем в клубной еврокубковой истории.

Интересно, что лишь один раз Шахтер проигрывал ответный матч после того, как забивал сопернику минимум три мяча в первой игре. Это произошло в 2001 году в Лиге чемпионов в противостоянии с Лугано: после домашней победы 3:0 горняки уступили во втором матче 1:2, однако все равно уверенно вышли дальше по сумме двух встреч.

Напомним, Победа Шахтера позволила Украине обойти Румынию в таблице коэффициентов UEFA.