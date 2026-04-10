Денис Седашов

Победа Шахтера над АЗ (3:0) принесла Украине 0.500 балла в таблицу коэффициентов UEFA. Это позволило опередить Румынию и выйти на 24 позицию в пятилетнем зачете с показателем 25.537 балла.

Для улучшения квоты в Лиге чемпионов сезона 2027/28 (старт с Q2 вместо Q1) Украине необходимо занять 23 место, на котором в данный момент находится Сербия (25.750). Поскольку сербские и румынские клубы завершили выступления, для опережения конкурентов Шахтеру достаточно сыграть вничью в оставшихся матчах.

В случае поражения от АЗ в ответном матче Украина получит лишь 0.125 балла за выход в полуфинал Лиги конференций, чего недостаточно для обхода Сербии.

