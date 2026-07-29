Сергей Разумовский

В скором времени состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между Копенгагеном и Полесьем. Встреча пройдёт в столице Дании на стадионе Паркен. Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен чешский рефери Марек Радина. Ему будут помогать соотечественники. Команды уже определились со стартовыми составами и запасными футболистами.

Главный тренер Полесья Руслан Ротань внёс одно важное изменение по сравнению с предыдущим матчем. В стартовый состав житомирской команды вернулся опытный опорный полузащитник Руслан Бабенко. Он будет действовать в центре поля вместе с Александром Андриевским и Олегом Фёдором.

🇩🇰 Стартовый состав Копенгагена

Котарский, Беймо, Д. Судзуки, Лопес, Крал, Клем, Дилейни, Эльюнусси, Роберт, Мадсен, Корнелиус.

Запасные: Рунарссон, Бреум-Гариль, Гарананга, Мукоко, Д. Ларссон, Майри, Мелинг, Наснас, Ньясси, Гаральдсен, Ндже и Ольсен.

🐺 Стартовый состав Полесья

Бущан, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Крушинский, Бабенко, Андриевский, Фёдор, Назаренко, Андраде, Краснопир.

Запасные: Кудрик, Дробот, Кравченко, Томандзото, Филиппов, Велетень, Эмерллаху, Шепелев, Майсурадзе, Брагару, Гайдучик и Гришкевич.

Первый матч между командами состоялся в Житомире и завершился результативной ничьей — 3:3. Полесье трижды поразило ворота соперника. Голами в составе украинской команды отметились Игорь Краснопир, Олег Фёдор и Александр Филиппов.

В составе Копенгагена результативными ударами ответили Роберт, который оформил дубль, а также Мадс Мадсен. Таким образом, перед ответным матчем обе команды сохраняют хорошие шансы на выход в следующий раунд квалификации.

Смотрите прямую трансляцию матча Копенгаген – Полесье.