Копенгаген – Полесье: где смотреть трансляцию ответного матча второго раунда отбора Лиги конференций
Поединок пройдет в Дании
около 2 часов назадПодписаться в
Фото - ФК Полесье
Сегодня житомирское Полесье проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против датского Копенгагена.
Поединок состоится в городе Копенгаген на стадионе «Паркен». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Где смотреть трансляцию матча Копенгаген – Полесье
- Прямая трансляция поединка будет доступна на платформах OTT-сервиса MEGOGO. Зрители смогут просмотреть игру в нескольких следующих разделах и на специализированных телеканалах:
- На специализированном телеканале MEGOGO Футбол 1.
- В подразделе «Футбол» в общем разделе «Спорт».
- Трансляция доступна пользователям с подпиской «Спорт», а также для всех владельцев пакетов MEGOPACK.
Первый матч завершился вничью со счетом 3:3.
Победитель по сумме двух поединков пройдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с лучшим в паре Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения). Поражение будет означать для житомирского клуба завершение еврокубкового сезона.