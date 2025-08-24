Барселона оформила волевую победу над Леванте в матче 2 тура Ла Лиги. Матч в Валенсии завершился со счетом 3:2.

Хозяева, имея преимущество в два гола после первой половины игры, не смогли взять очки в противостоянии с чемпионом Испании.

После перерыва Барса быстро сумела восстановить паритет благодаря голам Педри и Феррана, а в конце встречи автогол Эльгезабаля принес гостям победу.

Ла Лига. 2 тур

Леванте - Барселона 2:3

Голы: Ромеро, 16, Моралес, 45+7 (с пенальти) - Педри, 49, Торрес, 52, Эльгезабаль (автогол), 90+1.

