Барселона дважды пропустила от Леванте, но выстрадала победу
Невероятная развязка
около 1 часа назад
Барселона оформила волевую победу над Леванте в матче 2 тура Ла Лиги. Матч в Валенсии завершился со счетом 3:2.
Хозяева, имея преимущество в два гола после первой половины игры, не смогли взять очки в противостоянии с чемпионом Испании.
После перерыва Барса быстро сумела восстановить паритет благодаря голам Педри и Феррана, а в конце встречи автогол Эльгезабаля принес гостям победу.
Ла Лига. 2 тур
Леванте - Барселона 2:3
Голы: Ромеро, 16, Моралес, 45+7 (с пенальти) - Педри, 49, Торрес, 52, Эльгезабаль (автогол), 90+1.
