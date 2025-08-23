Павел Василенко

Финансовые проблемы «Барселоны» снова дают о себе знать. Как сообщает немецкое издание Bona of Sport, под угрозой оказался 19-летний вингер Руни Барги, которого каталонцы подписали этим летом за 2,5 миллиона евро.

Шведский талант, который сделал себе имя в составе Копенгагена (84 матча, 15 голов, 1 ассист), получал немало шансов во время предсезонных сборов от главного тренера Барселоны Ханси Флика. Однако в первом туре Ла Лиги тренер не смог использовать его из-за отсутствия официальной регистрации.

Трансферное окно подходит к концу, и ситуация вынуждает руководство каталонского клуба рассматривать альтернативы. Один из реалистичных вариантов – отдать Барги в аренду на год, что отсрочит его дебют в сине-гранатовой футболке как минимум до сезона 2025/26.

По информации Sport.es, даже возможная продажа Ориоля Ромеу и Иняки Пеньи не гарантирует достаточного пространства в финансовом «fair play», чтобы зарегистрировать шведа. Сам футболист и клуб готовы рассмотреть другие пути – включая временный переход.

В ближайшем матче Ла Лиги команда Флика встретится с Леванте на выезде. Начало игры – в субботу в 22:30 по киевскому времени.