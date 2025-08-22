Павел Василенко

УЕФА удовлетворило просьбу Барселоны не проводить первый матч нового этапа Лиги чемпионов на домашнем стадионе.

ФК Барселона до сих пор не имеет окончательно подтвержденной даты возвращения на обновленный «Камп Ноу». Хотя европейская федерация позволила клубу сыграть первый матч нового этапа Лиги чемпионов на поле соперника, чтобы дать время на завершение работ на стадионе, ситуация остается сложной.

Главное препятствие – отсутствие окончательного разрешения на использование «Камп Ноу» для проведения матчей с присутствием зрителей. Тем временем, по данным Mundo Deportivo, Барселона подписала соглашение с Муниципальными службами города (BSM) о продлении использования Estadi Olímpic Lluís Companys до конца февраля 2026 года.

Еще одной проблемой является календарь стадиона «Монжуик», где команда играла в прошлом сезоне. 12 сентября на Олимпийском стадионе состоится концерт певца Поста Малоуна, что усложняет возможность проведения матча Ла Лиги против Валенсии, запланированного на 13 или 14 сентября.

Каталонский клуб рассматривает несколько альтернатив: перенести поединок на стадион «Монтиливи» в Жирону или провести матч на поле соперника на «Месталье».

Что касается Лиги чемпионов: поскольку УЕФА согласилось позволить Барселоне сыграть первый матч раунда 30 сентября или 1 октября на стадионе соперника, клуб выиграл время для получения необходимых разрешений. Однако, как отмечает каталонская газета Sport, следующие шесть дней станут для команды настоящей «неделей сердечного приступа».

28 августа клуб должен окончательно сообщить континентальной федерации, где пройдет следующий этап турнира. УЕФА настаивает, чтобы матчи проходили на одном стадионе – либо на «Камп Ноу» с около 27 000 зрителей, либо на «Монжуике».