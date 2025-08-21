Павел Василенко

Барселона и Орьоль Ромеу договорились о досрочном расторжении контракта, который должен был действовать до лета следующего года.

33-летний полузащитник прошлый сезон провел в аренде в Жироне и уже не тренируется с Барселоной, готовясь к возвращению в команду Мичела – на этот раз в статусе свободного агента.

Освобождение от зарплатного бремени позволяет блаугране зарегистрировать в Ла Лиге защитника Херардо Мартина.

Накануне Барселона уже подписала Жоана Гарсию и Маркуса Рашфорда, а после матча-открытия чемпионата против Мальорки планирует оформить трансфер еще одного левого защитника. Далее в фокусе клуба – вратарь Войцех Щенсный.

Для финализации заявки польского вратаря каталонцы готовятся отдать Иньяки Пенью в аренду в итальянский Комо, что откроет финансовое пространство для очередного подписания.