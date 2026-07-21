Сергей Разумовский

Барселона, согласно информации AS, готова рассмотреть возможность продажи центрального защитника Рональда Араухо, если поступит действительно выгодное предложение. Несмотря на то, что контракт уругвайца с каталонским клубом действует до 2031 года, руководство не считает его футболистом, которого нельзя продать ни при каких условиях.

Ключевым фактором в этой истории может стать позиция самого Араухо. Если он сам выразит желание сменить клуб, а Барселона получит финансово приемлемое предложение, то руководство не станет искусственно блокировать его уход.

Главный тренер Барселоны Хансі Флик, как сообщается, высоко ценит Араухо за его характер, опыт, лидерские качества и физическую мощь. В то же время немецкий специалист осознает, что в условиях нынешней конкуренции в центре обороны защитник уже не входит в число безусловных первых выборов.

Пау Кубарси все увереннее закрепляется в основном составе, Эрик Гарсия стал важной фигурой для тренерского штаба, Жерар Мартин продолжает прогрессировать как левоногий центральный защитник, а Андреас Кристенсен недавно продлил контракт с клубом.

Именно из-за такой кадровой насыщенности Араухо сейчас фактически оказался всего лишь пятым центральным защитником в команде. Более того, Флик не рассматривает его как вариант для позиции правого защитника, поэтому пространства для маневра у уругвайца становится еще меньше. В итоге ситуация выглядит так, что футболист имеет перспективы остаться в клубе, но его роль в команде уже не является столь определяющей, как раньше.

К полноценным тренировкам Араухо вернется лишь 20 числа. Именно после этого ожидается его разговор с Фликом, который и может стать решающим для дальнейшего развития событий. После обсуждения с тренером футболист должен окончательно определиться, хочет ли он оставаться в Барселоне и бороться за место в стартовом составе, или все же рассмотрит вариант с переходом.

Барселона, со своей стороны, не собирается давить на Араухо и принуждать его к уходу. В клубе не намерены специально открывать двери к трансферу, но в то же время и не планируют их закрывать, если появится реальная и финансово обоснованная возможность продажи. В прошлом сезоне 27-летний уругваец провел 38 матчей и забил четыре мяча.

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