Сергей Разумовский

Барселона может отказаться от идеи подписания нападающего Атлетико Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб продолжает занимать жесткую позицию по поводу будущего аргентинского форварда и не планирует продавать его этим летом. В Атлетико рассчитывают на Альвареса и не намерены открывать двери для переговоров, если сам футболист не сделает четкий шаг в сторону трансфера.

В Барселоне постепенно начинают осознавать сложность этой операции. Каталонский клуб понимает, что договориться с Атлетико будет почти невозможно, если Альварес лично не попросит мадридцев отпустить его. Именно позиция игрока может стать ключевым фактором в потенциальном переходе.

Несмотря на трудности, Барселона пока не закрывает это направление окончательно. Клуб намерен продолжать работу над трансфером до 31 июля. До этого дедлайна каталонцы будут оценивать шансы на осуществление сделки и следить за тем, изменится ли позиция Атлетико или самого Альвареса.

Если к концу июля в Барселоне придут к выводу, что реальной возможности подписать аргентинского нападающего нет, клуб переключится на другие варианты. В этом случае блауграна может выйти на рынок в поисках альтернативного центрального форварда.

Одновременно у каталонцев есть и внутренний сценарий. Если подписать нового нападающего не удастся, тренерский штаб может использовать одного из нынешних футболистов в роли ложной девятки. Среди кандидатов на эту позицию называются Дани Ольмо и Ламин Ямаль. Оба игрока способны действовать между линиями, создавать моменты для партнеров и открывать пространство в финальной трети поля.

Президент Барселоны Жоан Лапорта уже дал понять, что клуб не собирается ждать слишком долго. По его словам, каталонцы имеют четкие временные рамки по этой операции, и если ситуация не сдвинется с места, предложение будет отозвано.

На фоне сложности переговоров по Альваресу, главным трансферным приоритетом Барселоны остается подписание центрального нападающего. Каталонский клуб ищет игрока, который сможет усилить атакующую линию и стать важной фигурой в долгосрочном проекте команды.

Напомним, Барселона занимает 210 миллионов евро ради громких трансферов.