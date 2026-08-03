Сергей Разумовский

Барселона продолжает следить за ситуацией вокруг полузащитника Манчестер Сити и сборной Испании Родри. В то же время усиление центральной зоны не является главным трансферным приоритетом каталонского клуба. Об этом сообщает журналист El Larguero Нил Солà.

Интерес Барселоны к футболисту снова усилился после травмы Френки де Йонга. Потеря голландца может заставить каталонцев более активно рассмотреть возможность приглашения Родри, если для этого появятся благоприятные условия.

В то же время Барселона не планирует начинать полноценные переговоры без четкого сигнала от самого футболиста. Каталонский клуб готов работать над трансфером лишь в случае, если Родри прямо выразит желание перейти в команду и согласится на такой вариант продолжения карьеры.

По информации источника, Барселона потенциально может предложить за испанского полузащитника около 50 миллионов евро. Однако даже при наличии договоренности по сумме перехода клубу нужно будет решить вопрос с зарплатой футболиста.

Каталонцы оценивают, смогут ли вписать контракт Родри в требования финансового фэйр-плей Ла Лиги. Именно финансовые ограничения могут стать одним из главных факторов, который повлияет на возможность осуществления трансфера.

В Барселоне считают Родри одним из лучших полузащитников мирового футбола. Его опыт, тактическая грамотность, надежность в отборе и умение контролировать темп игры могут существенно усилить каталонскую команду.

Однако потенциальный переход будет зависеть от нескольких условий. Прежде всего важной будет позиция самого игрока, а также финансовые возможности Барселоны и готовность Манчестер Сити рассмотреть предложенную сумму. В прошлом сезоне 30-летний Родри провел 33 матча в составе Манчестер Сити и забил два гола.

Напомним, ФИФА признала Родри лучшим игроком чемпионата мира-2026.