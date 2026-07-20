Сергей Разумовский

ФИФА объявила индивидуальные награды по итогам чемпионата мира-2026. В финале турнира сборная Испании в ночь на 20 июля обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол в матче на 106-й минуте оформил Ферран Торрес, а результативную передачу отдал Нико Вильямс.

После завершения финала ФИФА определила лучших игроков турнира. Сразу несколько главных индивидуальных наград получили представители сборной Испании.

Лучшим молодым футболистом ЧМ-2026 признали 19-летнего центрального защитника Пау Кубарси. Игрок Барселоны был одним из ключевых футболистов чемпионской команды и провел все 8 матчей турнира в стартовом составе. Кубарси также вошел в историю как четвертый самый молодой игрок финалов чемпионатов мира.

Лучшим вратарем турнира стал Унаи Симон. Голкипер сборной Испании провел 7 из 8 матчей ЧМ-2026 без пропущенных голов. Кроме того, Симон установил рекорд чемпионатов мира по количеству минут подряд без пропущенных мячей — его серия длилась 649 минут.

«Золотой мяч» ЧМ-2026, награду лучшему игроку турнира, получил капитан сборной Испании Родри. Полузащитник принял участие во всех 8 матчах команды и стал одним из главных символов испанского триумфа.

«Серебряный мяч» достался Лионелю Месси. Аргентинец, который ранее дважды получал «Золотой мяч» чемпионата мира, на этот раз завершил турнир с восемью голами и четырьмя результативными передачами.

«Бронзовый мяч» получил Килиан Мбаппе. Француз также стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 и завоевал «Золотую бутсу», забив десять мячей. При этом Мбаппе не появился на церемонии награждения.

Во втором месте в гонке бомбардиров оказался Лионель Месси с 8 голами. Третье место поделили норвежец Эрлинг Холанд и англичанин Джуд Беллингем, забившие по 7 мячей.

Лучшим ассистентом турнира стал француз Майкл Олисе. Он отдал семь результативных передач. По четыре ассиста на ЧМ-2026 сделали Браим Диас из Марокко, Мартин Эдегор из Норвегии, Лионель Месси из Аргентины, Бруно Гимараес.

Напомним, Испания во второй раз выиграла чемпионат мира, присоединившись к Бразилии, Германии, Италии и еще трем сборным.