Флик: «Цель Барселоны – выиграть все трофеи»
Амбициозное заявление немецкого наставника каталонского клуба
около 2 часов назад
Ганси Флик/фото: Барселона
Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик поделился видением целей команды на текущий сезон. Сообщение о его словах публикует El Mundo Deportivo.
«Цель — выиграть все трофеи, но это непросто. Можно мечтать, но нужно усердно работать и совершенствоваться. Важно сосредоточиться на следующем матче. Мы играем каждые три-четыре дня.
Все хотят выиграть Лигу чемпионов. Это мечта и для болельщиков, и для нас. Мы знаем, что это нелегко, но работаем над тем, чтобы этого достичь», — сказал Флик.
