Важное переподписание каталонцев
около 1 часа назад
Фермин Лопес/фото: Барселона
Каталонская Барселона продлила контракт с полузащитником Фермином Лопесом, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года, а сумма отступных в контракте составляет один миллиард евро.
Фермин является воспитанником академии Барселоны Ла-Масиа. В этом сезоне он провел за команду 26 матчей, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.
