Павел Василенко

Барселона активно работает над тем, чтобы как можно скорее вернуть Рафинью из расположения сборной Бразилии, где он получил вызов на заключительные отборочные матчи ЧМ-2026 против Чили и Боливии.

Несмотря на то, что Бразилия уже гарантировала себе участие в финальной части турнира, Федерация футбола страны пригласила вингера Барселоны на оба поединка. По информации Sport.es, каталонцы стремятся договориться, чтобы Рафинья вернулся в столицу Каталонии сразу после первой игры – против Чили 4 сентября на «Маракане».

Второе противостояние – выезд в Боливию 9 сентября – не имеет турнирного значения, так как хозяева уже потеряли шансы на выход. Однако именно это путешествие вызывает наибольшие опасения Барселоны: матч состоится в городе Эль-Альто на высоте 4150 метров над уровнем моря, что может сильно истощить футболиста. А каталонцам Рафинья будет крайне нужен в чемпионате Испании.

В связи с этим, руководство клуба планирует провести переговоры с Бразильской федерацией футбола (CBF) и главным тренером команды Карло Анчелотти, чтобы получить разрешение на досрочное возвращение игрока.

Стоит отметить, что Анчелотти уже проявлял гибкость: он не вызвал на сентябрьские матчи Винисиуса Жуниора, так как тот отбывает дисквалификацию в игре с Чили, а ехать только на поединок с Боливией смысла не было.