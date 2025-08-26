Барселона столкнулась с трудностями при регистрации новичков из-за финансовых ограничений. Как сообщает As, аудиторская компания Crowe, вероятно, не позволит учитывать в отчете доходы от продажи VIP-лож Камп Ноу из-за задержки с реконструкцией стадиона. Это ставит под сомнение достижение правила 1:1 в это межсезонье.

В настоящее время на регистрацию ждут трое игроков: Жерар Мартин, Войцех Щенсны и Руни Бардагжи. В клубе утверждают, что Мартина можно будет заявить после расторжения контракта Ориоля Ромеу, а Щенсны будет зарегистрирован, как только Иньяки Пенья продлит соглашение, пересмотрит условия выплат и отправится в аренду.

Ситуация с Бардагжи выглядит сложнее. Для его заявки необходим дополнительный доход, продажа футболиста или предоставление личных финансовых гарантий руководством клуба. Если это не удастся, 19-летний шведский вингер, который этим летом перешел из Копенгагена, может временно вернуться в датский клуб на правах аренды как минимум до зимнего трансферного окна.

Напомним, во втором туре Ла Лиги Барселона одержала трудную победу над Леванте (3:2).