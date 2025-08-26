Каталонское издание El Nacional сообщает, что форвард Баварии Гарри Кейн рассматривается спортивным директором Барселоны Деку как главный кандидат на замену Роберта Левандовского с лета 2026 года. В клубе стремятся повторить успешную стратегию 2022 года, когда трансфер Левандовского стал ключевым в построении атаки.

Англичанину уже 32 года, но он сохраняет высокий уровень результативности — в прошлом сезоне Кейн забил 44 гола. Контракт с Баварией действует до 2027 года, однако с следующего лета он может стать более доступным вариантом для Барселоны. Ожидается, что его рыночная стоимость может упасть ниже 50 миллионов евро. Также обсуждается возможный подъемный бонус около 15 миллионов и зарплата в пределах 12–14 миллионов евро.

Кейн хорошо подходит под стиль игры Ханса-Дитера Флика — умеет играть спиной к воротам, притягивать защитников и взаимодействовать с полузащитниками. В то же время в клубе продолжается дискуссия: делать ставку на опытного англичанина или рассматривать более молодого игрока, например, Хулиана Альвареса из Атлетико.

Также, Гарри Кейн прокомментировал победу Баварии над Лейпцигом.