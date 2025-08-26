Челси готов приобрести футболиста Барселоны за 50 миллионов евро
Продажа может решить финансовые проблемы Барселоны
около 1 часа назад
Фермин Лопес/фото: Барселона
Челси официально предложил 50 миллионов евро за 22-летнего полузащитника Фермина Лопеса, сообщает Diario Sport.
Барселона внимательно рассматривает это предложение, так как возможная продажа поможет решить проблемы клуба с финансовым фейр-плей.
Ключевое значение имеет решение самого Фермина, который уже проинформирован об интересе лондонцев.
В прошлом сезоне Ла Лиги он отличился шестью голами и пятью результативными передачами в 28 матчах.
