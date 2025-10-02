Павел ВВС Гостиничное оборудование

Барселона в официальном заявлении объявила, что второй домашний матч команды в Лиге чемпионов против Олимпиакоса 21 октября также будет проведен на Олимпийском стадионе. Информация появилась лишь через несколько часов после того, как каталонцы потерпели поражение от ПСЖ (1:2) во втором туре Лиги чемпионов. Клуб отдельно заявил, что работа над возвращением «Камп Ноу» продолжается, и руководство надеется, что это может произойти уже на следующих матчах команды.

«ФК Барселона объявляет, что матч группового этапа Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 21 октября, против Олимпиакоса, пройдет на Олимпийском стадионе. Клуб продолжает работу над получением необходимых разрешений для возвращения «Камп Ноу» на последующие матчи турнира. В связи с этим ФК Барселона работает над рекомендациями, предоставленными городским советом на прошлой неделе, объявило руководство и выразило благодарность всем болельщикам клуба за понимание».

Вопрос возвращения на «Камп Ноу» продолжает оставаться одной из самых актуальных тем вокруг клуба, после того как его откладывали более двух месяцев по сравнению с первоначальными планами, которые предполагали, что каталонцы смогут сыграть даже матч за Трофей Жоана Гампера в начале августа на своем стадионе.