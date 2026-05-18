Сергей Разумовский

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик официально договорился с клубом о продлении контракта. Об этом сообщает пресс-служба каталонской команды.

Предыдущее трудовое соглашение 61-летнего немецкого специалиста действовало до 30 июня 2027 года, однако стороны решили не ждать окончания срока и подписали новый контракт, рассчитанный до 2028 года. Кроме того, в документе предусмотрена возможность автоматического или дополнительного продления сотрудничества еще на один сезон, если стороны придут к соответствующему соглашению.

Флик работает с Барселоной с июля 2024 года и за относительно короткий период успел существенно повлиять на результаты команды. Под его руководством клуб уже завоевал 5 трофеев, а общая статистика немецкого тренера во главе команды выглядит очень убедительно: 88 побед, 10 ничьих и 18 поражений.

В нынешнем сезоне Барселона не смогла дойти дальше четвертьфинала Лиги чемпионов, где прекратила выступления в еврокубке. В то же время во внутреннем чемпионате каталонцы действовали уверенно и без особых проблем оформили чемпионство в Ла Лиге, подтвердив свой статус сильнейшей команды Испании по итогам сезона.