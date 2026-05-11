Владимир Кириченко

Каталонская Барселона завоевала чемпионский титул Ла Лиги, победив мадридский Реал в 35-м туре Ла Лиги со счетом 2:0.

Для «блауграна» это первый случай в истории, когда чемпионство было оформлено именно в очном противостоянии с «бланкос».

Таким образом, Барселона стала второй командой в истории Ла Лиги, которой удалось завоевать титул в матче против Реала.

1-0 Barça-Madrid Minuto 15.



Sólo un equipo se proclamó campeón de Liga jugando contra el Madrid.

Fue el Atlético, gracias a un empate (1-1) en el Bernabéu en la penúltima jornada de la temporada 1976-77. — Pedro Martin (@pedritonumeros) May 10, 2026

Ранее этого достижения добился только Атлетико – в сезоне 1976/77, когда мадридский клуб оформил чемпионство после ничьей на Сантьяго Бернабеу.

Барселона — чемпион Ла Лиги! Каталонцы победили Реал в Эль-Класико