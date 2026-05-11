Барселона впервые в истории Ла Лиги оформила чемпионство в матче против Реала
«Блаугранас» повторили достижение Атлетико
около 2 часов назад
Каталонская Барселона завоевала чемпионский титул Ла Лиги, победив мадридский Реал в 35-м туре Ла Лиги со счетом 2:0.
Для «блауграна» это первый случай в истории, когда чемпионство было оформлено именно в очном противостоянии с «бланкос».
Таким образом, Барселона стала второй командой в истории Ла Лиги, которой удалось завоевать титул в матче против Реала.
Ранее этого достижения добился только Атлетико – в сезоне 1976/77, когда мадридский клуб оформил чемпионство после ничьей на Сантьяго Бернабеу.
