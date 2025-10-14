Павел Василенко

Полузащитник Френки де Йонг официально продлил контракт с Барселоной до 30 июня 2029 года, поставив точку в слухах о возможном уходе.

Ранее действие предыдущего соглашения заканчивалось в 2026 году, что создавало риск перехода игрока на правах свободного агента. Однако каталонский клуб не собирался терять одного из своих ключевых футболистов – стороны достигли соглашения о длительном продлении сотрудничества.

Официальное подписание контракта и презентация запланированы на следующую среду. Нидерландец сейчас отдыхает после насыщенных октябрьских сборов сборной, в составе которой принял участие в матчах против Мальты (4:0) и Финляндии (4:0).

Френки де Йонг присоединился к блаугране в 2019 году, когда клуб заплатил Аяксу 86 миллионов евро. С тех пор 28-летний хавбек провел 267 матчей, забил 19 голов и сделал 24 ассиста.

В настоящее время он является одним из капитанов команды Ганси Флика и уже трижды выводил Барселону на поле с капитанской повязкой в этом сезоне.