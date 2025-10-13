Павел Василенко

Еще одна неприятность для Барселоны: атакующий полузащитник Дани Ольмо может пропустить главное противостояние сезона – Эль Класико против Реала, которое запланировано на 26 октября.

Футболист получил травму икроножной мышцы и, по прогнозам врачей, выбыл примерно на две недели. Из-за этого он покинул расположение сборной Испании и пропустил отборочный матч чемпионата мира-2026 против Грузии (2:0).

«У него травма левой икроножной мышцы без повреждения соединительной ткани», – указано в заявлении Барселоны.

В текущем сезоне Ольмо сыграл десять матчей за блауграна, забил один гол и сделал две результативные передачи.

После восьми туров Барселона занимает второе место в Ла Лиге, уступая Реалу всего двумя очками.