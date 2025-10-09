Нидерландский полузащитник Барселоны Френки де Йонг продолжит карьеру в каталонском клубе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, 27-летний хавбек согласовал новый контракт с синегранатовыми, рассчитанный до 2029 года. Текущее соглашение действует до лета 2026-го, и стороны уже достигли устной договоренности.

В этом сезоне де Йонг провел восемь матчей за Барселону во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Напомним, Френки де Йонг перебрался в Барселону летом 2019 из Аякса за 86 миллионов евро.

