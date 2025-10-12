Павел Василенко

Спекуляции вокруг будущего Роберта Левандовского набирают обороты. Как сообщает Sport.es, руководство Барселоны приняло решение не продлевать контракт с польским форвардом, который истекает в июне 2026 года.

По информации каталонского издания, в клубе убеждены, что разрыв с Левандовским после завершения сезона будет правильным шагом.

«Его возраст, спад формы и невозможность прессинговать с прежней интенсивностью – очевидные сигналы для смены поколений», – пишет Sport.es

Барселона уже работает над поиском преемника. Приоритетом на лето станет подписание нового центрального нападающего.

Среди потенциальных целей упоминаются Карл Этта Эйонг из Леванте и другие молодые таланты, которые смогут составить конкуренцию Феррану Торресу.

Ранее в СМИ также появлялись слухи о интересе к Хулиану Альваресу из Атлетико Мадрид, однако Sport сомневается, что трансфер станет реальностью.

В этом сезоне 36-летний Левандовский провел 9 матчей в составе Барселоны, пять из которых начал с лавки запасных, и уже имеет 4 забитых мяча.

Несмотря на это, руководство клуба считает, что время обновления атаки настало и будущее поляка на «Камп Ноу» выглядит все менее определенным.