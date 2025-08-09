Павел Василенко

В УЕФА оштрафовали и отстранили главного тренера Барселоны Ханси Флика и его помощника Маркуса Зорга за неспортивное поведение в матче против миланского Интера. Каталонский клуб требует обоснования этого решения.

Несколько месяцев назад Барселона проиграла миланскому «Интеру» (по сумме двух матчей 6:7) и выбыла из полуфинала Лиги чемпионов. Однако последствия этого матча на этом не закончились.

В пятницу УЕФА объявила о ряде санкций против чемпионов Испании. Роберт Левандовски и Ламин Ямаль оштрафованы на 5000 евро за несвоевременную явку на допинг-контроль.

Однако решения УЕФА на этом не заканчиваются. Флик и его помощник Зорг также оштрафованы на 20 000 евро каждый. Кроме того, УЕФА наложил на них одноматчевую дисквалификацию в соревнованиях, регулируемых этой организацией.

Сообщается, что основной причиной дисквалификации немца стал инцидент на скамейке запасных. Тренер чемпиона Испании совершил неспортивное поведение, за что получил желтую карточку в конце матча.

Барселона выразила свое удивление решением УЕФА и уже подала протест. Руководство клуба требует раскрытия оснований для санкций, сообщает Mundo Deportivo.

Клуб из столицы Каталонии надеется оспорить запрет УЕФА. Если этого не произойдет, Флик сможет смотреть следующий матч Лиги чемпионов или любой другой матч, организованный УЕФА, только с трибун.