Павел Василенко

Барселона и Марк-Андре тер Штеген уладили свой спор. Немецкий вратарь, который недавно перенес операцию на спине, изначально отказался подписывать медицинский отчет для Ла Лиги, документ, необходимый клубу для регистрации новых игроков.

Клуб открыл дисциплинарное производство и временно лишил тер Штегена капитанской повязки. Вчера вечером вратарь выразил свою точку зрения на ситуацию и выразил надежду на компромисс.

Через несколько часов каталонцы опубликовали официальное заявление, в котором подтвердили достижение соглашения между двумя сторонами.

«ФК Барселона объявляет, что Марк-Андре тер Штеген дал согласие медицинской бригаде клуба на прохождение обязательного медицинского обследования для Ла Лиги, связанного с хирургическим вмешательством. Дисциплинарное производство считается закрытым, а капитанскую повязку первой команды немедленно возвращают игроку».

Тер Штеген в прошлом сезоне восстанавливался после серьезной травмы, и Барселона решила искать нового вратаря. Летом клуб подписал контракт с Жоаном Гарсией, который должен был быть первым номером, что не понравилось немцу. Он отказался уходить, а после того, как стало понятно, что ему придется перенести операцию, объявил, что выбыл из строя на три месяца.

Это еще больше усложнило планы Барселоны, поскольку тер Штеген отказался подписать медицинский протокол, который бы исключил его из игры на следующие четыре месяца, что помешало клубу воспользоваться его травмой, чтобы попросить Ла Лигу зарегистрировать новых игроков.