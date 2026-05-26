Сергей Разумовский

Форвард Атлетико Хулиан Альварес отказался подписывать новый контракт с мадридским клубом и хочет продолжить карьеру в Барселоне. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, Атлетико предложил аргентинскому нападающему новое соглашение с зарплатой около 10 миллионов евро в год. Однако футболист не принял это предложение.

Отмечается, что Альварес считает спортивный проект Барселоны более привлекательным для своего будущего. При этом осуществить этот трансфер каталонскому клубу будет сложно из-за высокой стоимости игрока.

Атлетико оценивает 26-летнего форварда минимум в 150 миллионов евро. Его действующий контракт действует до лета 2030 года, а сумма отступных составляет 500 миллионов евро. Кроме Барселоны, интерес к Альваресу также проявляют ПСЖ и Арсенал.

В сезоне 2025/26 аргентинец провел 49 матчей во всех турнирах. В них ему удалось отметиться 20 голами и девятью результативными передачами.

Напомним, игроки Атлетико отправятся на чемпионат мира-2026 в составе сборной Испании.