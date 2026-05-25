Ярости Переса не будет предела! Де ла Фуенте не вызвал ни одного игрока Реала в сборную Испании на чемпионат мира
Даже экспартнёра Забранного!
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил заявку «Фурии Рохи» на чемпионат мира-2026. В состав вошли 26 футболистов, которые будут представлять национальную команду на Мундиале.
Главной особенностью заявки стало то, что впервые в истории сборная Испании поедет на чемпионат мира без единого игрока мадридского Реала. В частности, вне списка остался защитник Дин Гейсен, который до недавнего времени считался основным игроком команды. Ранее он выступал за Борнмут вместе с украинским защитником Ильей Забарным.
👥 Заявка сборной Испании на ЧМ-2026
🧤 Вратари: Унай Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Жоан Гарсия (Барселона).
🛡 Защитники: Педро Порро (Тоттенхэм), Маркос Льоренте (Атлетико), Эмерик Лапорт (Атлетик), Пау Кубарси (Барселона), Марк Пубиль (Атлетико), Эрик Гарсия (Барселона), Марк Кукурелья (Челси), Алехандро Гримальдо (Байер).
🧠 Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Мартин Субименди (Арсенал), Педри (Барселона), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино (Арсенал), Гави (Барселона), Алекс Баэна (Атлетико).
🎯 Нападающие: Микель Ойарсабаль (Реал Сосьедад), Ламин Ямаль (Барселона), Ферран Торрес (Барселона), Борха Иглесиас (Сельта), Дани Ольмо (Барселона), Виктор Муньос (Осасуна), Нико Вильямс (Атлетик), Йереми Пино (Кристал Пэлас).
На групповом этапе чемпионата мира-2026 сборная Испании сыграет против Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.
