Сергей Разумовский

Украинские теннисистки узнали соперниц во втором раунде Roland Garros-2026.

Элина Свитолина сыграет против испанской квалифаерки Кейтлин Кеведо, которая занимает 126-е место в мировом рейтинге. Для теннисисток это будет первая очная встреча.

Марта Костюк во втором круге встретится с американкой Кэти Волинец, 108-й ракеткой мира. Ранее соперницы уже играли между собой в 2024 году на турнире в Пекине — тогда Костюк уступила в двух сетах.

Дарья Снигур впервые в карьере сыграет во втором раунде Roland Garros. Ее соперницей станет американка Пейтон Стернс, которая на данный момент занимает 78-е место в рейтинге WTA.

Самую сложную по рейтингу жеребьевку получила Юлия Стародубцева. Украинка встретится со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

Также на турнире еще ожидают на стартовые матчи Ангелина Калинина и Александра Олейникова. Даяна Ястремская завершила выступления после поражения в первом круге.