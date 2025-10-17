Павел Василенко

В Испании разгорелся скандал: футболисты Ла Лиги объявили символический протест против решения провести матч между Вильярреалом и Барселоной в Майами.

Об этом эксклюзивно сообщило COPE Radio, а позже информацию подтвердила Ассоциация футболистов Испании (AFE).

«Игроки будут протестовать в знак недовольства отсутствием диалога, прозрачности и последовательности со стороны Ла Лиги», – заявили в АФЕ.

Интересно, что к протесту не привлекли футболистов Барселоны и Вильярреала, чтобы избежать трактовок, что это выступление против конкретных клубов. Однако профсоюз подчеркнул: даже эти игроки разделяют общее недовольство.

В своем заявлении AFE резко раскритиковала проект, который, по их словам, «не согласован с главными участниками игры», и призвала Ла Лигу к созданию «стола переговоров» с полным обменом информацией и защитой прав футболистов.

Капитаны команд договорились провести единый протест на поле – короткую остановку матчей 9-го тура.

В течение 20–30 секунд после стартового свистка игроки не будут начинать игру, демонстрируя солидарность и несогласие с решением лиги.

Первый символический протест состоится уже сегодня – в матче Овьедо – Эспаньол.

По данным COPE, среди футболистов царит глубокое возмущение – они считают, что решение о проведении матча 20 декабря в Майами приняли без учета их мнения.

Кроме того, идею уже раскритиковали ФИФА, УЕФА и представители Барселоны – в частности тренер сборной Каталонии Ханси Флик и полузащитник Френки де Йонг.