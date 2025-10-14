Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков возобновил тренировки с основной группой после международной паузы. 14 октября команда провела очередное занятие в подготовке к матчу девятого тура Ла Лиги против Барселоны и, как сообщает Futbol Fantasy, Цыганков работал наравне с партнерами.

В общей группе также тренировался Владислав Крапивцов, тогда как Владислав Ванат отсутствовал из-за вызова в сборную Украины. К команде присоединился и полузащитник молодежной сборной Испании U-20 Жоэль Рокка.

Отмечается, что Цыганков, а также Тома Лемар и Абель Руис участвуют в тренировочном процессе, однако пока ждут окончательного разрешения от клубных врачей для участия в официальных матчах.

Жирона занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея шесть очков после восьми встреч.

Встреча Барселона – Жирона в рамках девятого тура состоится в субботу, 18 октября. Начало встречи запланировано на 17:15 по киевскому времени.