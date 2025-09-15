«Барселона» разгромила «Валенсию»
Разогрев перед ЛЧ
около 3 часов назад
Фото - Athlon Sports
Барселона покуражилась над Валенсией в матче 4 тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу чемпиона Испании.
Чемпион Испании закрыл вопрос о победителе встречи благодаря голам Рафиньи, Фермина и Левандовского, которые оформили по дублю.
Испанец забил по голу в каждом из таймов, бразилец и поляк начали забивать уже после перерыва.
Барса благодаря домашнему триумфу смогла приблизиться в таблице к Реалу на расстояние двух очков.
Ла Лига. 4 тур
Барселона - Валенсия 6:0
Голы: Фермин, 29, 56, Рафинья, 53, 66, Левандовский, 76, 87