Барселона покуражилась над Валенсией в матче 4 тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу чемпиона Испании.

Чемпион Испании закрыл вопрос о победителе встречи благодаря голам Рафиньи, Фермина и Левандовского, которые оформили по дублю.

Испанец забил по голу в каждом из таймов, бразилец и поляк начали забивать уже после перерыва.

Барса благодаря домашнему триумфу смогла приблизиться в таблице к Реалу на расстояние двух очков.

Ла Лига. 4 тур

Барселона - Валенсия 6:0

Голы: Фермин, 29, 56, Рафинья, 53, 66, Левандовский, 76, 87

