Ванат дебютирует за Жирону в матче Ла Лиги
Поединок вскоре начнется
около 1 часа назад
Фото - ФК Жирона
Сегодня Жирона на выезде встречается с Сельтой в матче четвертого тура испанской Ла Лиги.
Главный тренер каталонцев Мичел Санчес объявил стартовый состав своей команды. С первых минут на поле выйдет украинский форвард Жирона Владислав Ванат, для которого это будет дебютная игра за новую команду.
Отметим, что другие два украинца – Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов – в старте не появятся. Причем, если Крапивцов будет сидеть на скамейке запасных, то Цыганков не попал в заявку из-за повреждения.
Матч между Сельтой и Жироной начнется в 15:00 по Киеву и пройдет на стадионе «Балаидос».
