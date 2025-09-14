Павел Василенко

Сегодня Жирона на выезде встречается с Сельтой в матче четвертого тура испанской Ла Лиги.

Главный тренер каталонцев Мичел Санчес объявил стартовый состав своей команды. С первых минут на поле выйдет украинский форвард Жирона Владислав Ванат, для которого это будет дебютная игра за новую команду.

Отметим, что другие два украинца – Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов – в старте не появятся. Причем, если Крапивцов будет сидеть на скамейке запасных, то Цыганков не попал в заявку из-за повреждения.

Матч между Сельтой и Жироной начнется в 15:00 по Киеву и пройдет на стадионе «Балаидос».