Сергей Разумовский

В перенесенном матче первого тура Ла Лиги «Барселона» на своем поле победила «Атлетик» – 2:0. Каталонцы с первых минут завладели инициативой и создали несколько моментов. Рафинья и Эрик Гарсия не попали в ворота, а после удара бразильца головой мяч угодил в штангу. Попытку Ламина Ямала добить отразили защитники. Также гол Педри не засчитали из-за офсайда у Ямала.

Хозяева открыли счет на 37-й минуте. Педри разрезной передачей вывел Рафинью на свидание с Унаи Симоном, после чего бразилец обыграл вратаря и забил с острого угла. До перерыва голкипер еще несколько раз спасал басков, в частности после ударов Ямала.

После отдыха «Барселона» продолжила давление. Ямаль попал в перекладину, а Симон парировал удары Фермина Лопеса и Эспарта. «Атлетик» ответил только однажды: Сансет пробил в штангу на 75-й минуте.

Вскоре после этого каталонцы удвоили преимущество. Адееми исполнил прострел, а Ляпорт неудачно остановил мяч прямо перед Фермином, который без проблем поразил ворота. В конце Симон снова спас команду после удара Адееми.

Летний новичок сине-гранатовых Родри вышел на замену на 63-й минуте второго тайма. Таким образом, лучший игрок чемпионата мира-2026 дебютировал в новом клубе.

«Барселона» одержала вторую победу и возглавила турнирную таблицу благодаря лучшей разнице голов по сравнению с «Реалом». «Атлетик» с двумя поражениями занимает последнее место.

Ла Лига, первый тур

Барселона – «Атлетик» Бильбао 2:0

Голы: Рафинья, 37, Фермин Лопес, 82

Барселона: Ж. Гарсия, Э. Гарсия (Кунде, 80), Кубарси, Мартин, Эспарт, Берналь (Родри, 63), Педри (Канселу, 85), Фермин Лопес, Гордон (Адееми, 80), Рафинья (Ольмо, 63), Ямаль.

Атлетик: Симон, Ринкон, Ляпорт, Альварес, Луи-Жан (Бойро, 70), Хаурегисар (Геренабаррена, 70), Каналес, Сансет, И. Вильямс (Беренгер, 60), Гурусета (Джало, 81), Н. Вильямс (Наварро, 60).

Предупреждения: Эспарт 27 – Гурусета 48, Луи-Жан 61

Видео: MEGOGO