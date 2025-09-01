Барселона упустила победу с Райо Вальекано
Команды сильнейшего не выявили
около 4 часов назад
Ламін Ямаль. Фото - ФК Барселона
В матче третьего тура Ла Лиги Райо Вальекано принимал Барселону. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Каталонцы вышли вперед в конце первого тайма – пенальти реализовал Ламин Ямаль. Хозяева сравняли счет во втором тайме.
Барселона занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав семь очков. Лидируют Реал и Атлетик, имеющие по девять баллов.
Ла Лига, 3-й тур
Райо Вальекано – Барселона – 1:1
Голы: Перес, 67 – Ямаль, 40 (пен).
Эспаньол – Осасуна – 1:0
Гол: Ромеро, 52.
Бетис – Атлетик – 1:2
Голы: Бакамбу, 90+7 – Бартра, 60 (автогол), Паредес, 85.
Сельта – Вильярреал – 1:1
Голы: Иглесиас, 90+4 – Пепе, 53.
Поделиться