Павел Василенко

Руководство Барселоны активизировалось на финальном этапе трансферного окна. Как сообщил журналист Sport Серхи Капдевилья, еще один футболист покинет каталонский клуб в ближайшее время.

Несмотря на громкие приобретения, у Барселоны остается много проблем. В частности, Войцех Щенсный, Жерар Мартин и Руни Барджи все еще не зарегистрированы в Ла Лиге, и поэтому клуб вынужден разгружать зарплатную ведомость.

В среду официально подтверждена аренда Иньяки Пеньи в Эльче, а в ближайшее время ожидается расторжение контракта с Ориолем Ромеу. Но на этом изменения не заканчиваются.

По данным Sport, 19-летний вингер Жан Виржили станет игроком Мальорки. Клуб с Балеарских островов заплатит более трех миллионов евро, а Барселона сохранит 50% прав на футболиста. В четверг Виржили должен пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Талантливый левый вингер выступал за резерв блауграны и успел проявить себя в молодежной Лиге чемпионов: 10 матчей, 4 гола и 3 ассиста. Некоторое время даже обсуждалась возможность его интеграции в первую команду под руководством Ханси Флика, но на предсезонный тур в Азию он так и не поехал. Вместо этого тренер сделал ставку на 17-летнего Дро Фернандеса, который может действовать на том же фланге и уже рассматривается как альтернатива Рафинье и Маркусу Рэшфорду.

Теперь же Виржили получит шанс дебютировать в Ла Лиге уже в футболке Мальорки, которая ныне занимает 16-е место в чемпионате.