Павел Василенко

В Барселоне – отличные новости, которые могут стать тревожным сигналом для ПСЖ. Двое ключевых игроков каталонцев близки к возвращению на поле.

На старте сезона блауграна преследовали травмы. Главный тренер Ханси Флик был вынужден обходиться без Ламина Ямаля, Алехандро Бальде и Гави. Центральный полузащитник останется вне игры еще несколько недель после артроскопической операции на колене, однако вингер и левый защитник уже приближаются к оптимальной форме.

Журналист Sport.es Карлос Монфорт сообщает: во вторник Ямаль и Бальде возобновили работу с мячом на поле. Более того, защитник даже принял участие в части командной тренировки.

Оба футболиста стремятся быть полностью готовыми к матчу с победителями Лиги чемпионов – ПСЖ. Матч состоится уже в следующую среду.

До этого времени каталонцы сыграют два матча в чемпионате: в четверг против Овьедо и в воскресенье с Реал Сосьедадом. Не исключено, что Ямаль и Бальде получат игровые минуты уже в ближайшие выходные.

В нынешнем сезоне вингер провел три матча, отметившись двумя голами и тремя ассистами. Защитник также успел отыграть три встречи. Отсутствие Ямаля заставило Флика перевести Рафинью на правый фланг, а позицию Бальде занял Жерар Мартин.