Металлист 1925 на выезде сыграл вничью 1:1 с киевским Динамо в поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Главный наставник харьковчан Младен Бартулович поделился своими эмоциями от такого результата в матче против действующего чемпиона страны.

«Хотелось немного иначе действовать. Агрессивнее и больше работать с мячом. Мы недовольны первым таймом. Но это заслуга Динамо, которое очень хорошо сыграло после первых 15 минут. На нас давили, мы много ошибались в простых ситуациях.

Позволили Динамо забить. И они еще имели моменты. В перерыве поговорили с ребятами, сказали действовать иначе, играть смелее. Думаю, что мы вполне заслуженно забили гол во втором тайме и вырвали ничью», – сказал специалист на пресс-конференции.