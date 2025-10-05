Динамо Киев в третий тур подряд теряет очки в УПЛ, несмотря на результативную игру в атаке. После ничей с Оболонью (2:2) и Александрией (2:2) команда снова не удержала победу во Львове, расписав боевую ничью с Карпатами – 3:3.

В Кубке Украины против Александрии «бело-синие» также имели непростой поединок, который мог дойти до экстра-тайма.

Серия нестабильных результатов началась после международной паузы. До нее коллектив Александра Шовковского выглядел убедительно: четыре победы подряд с общим счетом 14:3 над Полесьем, Рухом, Эпицентром и Вересом. Несмотря на это, нынешние проблемы Динамо не только в обороне или атаке, а в физической и функциональной готовности.

Защитники часто ошибаются, но ключевая проблема – в интенсивности игры. Сейчас киевляне идут лишь третьими с конца по количеству действий без мяча. В результате команда теряет темп и контроль над матчем, играя только отрезками.

Александр Шовковский также получил долю критики: тренер поздно делает замены, не всегда удачно реагирует на ход матча, а команда после выхода вперед часто теряет инициативу. В то же время вины тренера в ошибках защитников или неудачных реализациях моментов нет – проблемы носят системный характер.

Сегодняшний соперник – Металлист 1925, который находится в отличной форме. Команда Младена Бартуловича не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах, обыгрывала Рух, Полтаву, Оболонь, Александрию и даже Колос. В предыдущем туре харьковчане сыграли вничью с Шахтером, продемонстрировав надежную оборону и дисциплинированную игру.

Для Динамо, которое после изнуряющего поединка с Кристал Пэлас в Лиге конференций имело лишь несколько тренировок, матч с Металлистом 1925 станет непростым испытанием. Киевляне могут прибегнуть к ротации состава – под вопросом участие Михавка, который имеет повреждение.

Ориентировочные составы

Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Тиаре, Дубинчак, Волошин, Пихаленок, Шапаренко, Шола, Бленуцэ

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжный, Антюх, Калитвинцев, Литвиненко, Рашица, Итодо

