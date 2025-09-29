Бартулович отметил своих подопечных после победы Металлиста 1925 над Колосом
Харьковская команда одержала минимальную победу
около 12 часов назад
Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился мнением о том, какой эпизод стал решающим в матче против Колоса (1:0) и позволил его команде одержать важную победу.
Кроме того, специалист отметил дополнительную мотивацию, с которой вышли на поле его подопечные, и выделил автора единственного и победного гола в поединке – Дениса Антюха.
«Прежде всего хочу поздравить свою команду с очень важной и, на мой взгляд, заслуженной победой. Ребята – молодцы, выполнили всё, что мы планировали. Знали, что будет сложная игра, фактически – игра за шесть очков.
Колос – очень хорошая команда, давно не проигрывала, но сегодня мы смогли дожать соперника. Во втором тайме, считаю, мы сыграли очень качественно, забили заслуженный гол и довели матч до логического завершения. Это и стало ключевым для итогового результата.
Наш хороший коллектив, ребята играют друг за друга. Сегодня играли за Рамика и Ари, которые получили травмы. Это сплотило команду. Было видно на поле, как ребята отдаются полностью, как они хотят прогрессировать.
Приятно, что победный гол забил Антюх – на той же позиции, где обычно играют Рамик и Ари. Он также несколько матчей не играл, имел повреждение. Было тяжело, но мы очень рады, что именно он забил свой первый гол за Металлист 1925 и помог одержать эту победу. Но это – победа всей команды, каждый работал на результат», – заявил Бартулович для клубной пресс-службы.