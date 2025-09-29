Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился мнением о том, какой эпизод стал решающим в матче против Колоса (1:0) и позволил его команде одержать важную победу.

Кроме того, специалист отметил дополнительную мотивацию, с которой вышли на поле его подопечные, и выделил автора единственного и победного гола в поединке – Дениса Антюха.